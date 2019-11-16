МЧС представит к наградам жителей Петербурга, спасавших детей из тонущей машины

По уточнённой информации, в машине находились отец и двое его сыновей, девяти лет и пяти месяцев.

ГУ МЧС России представит к наградам двух жителей Санкт-Петербурга, которые помогали спасать мужчину и двоих детей из автомобиля, упавшего в реку, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Вопрос о награждении двух очевидцев падения автомобиля в реку Фонтанку, которые бросились на помощь тонущим, находится на контроле руководства ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, — отмечается в сообщении.

По уточнённой информации, в машине находились мужчина и двое его детей — девяти лет и пяти месяцев. Медики диагностировали у них переохлаждение. Как сообщили спасатели, около 19 часов (мск) 16 ноября машину удалось извлечь из воды с помощью крана.

Ранее Лайф сообщал, что сегодня автомобиль с пассажирами рухнул в воду на набережной Фонтанки в Петербурге. В нём находилось три человека, им удалось выбраться самостоятельно.