Трамп проходит медобследование в преддверии выборов

Президент США Дональд Трамп начал проходить медицинское обследование, чтобы не тратить на это время в 2020 году, когда будут проходить выборы, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

— Предчувствуя очень плотный 2020 год, президент воспользовался свободным уик-эндом в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование физического здоровья в госпитале имени Уолтера Рида, — отметила она.

В прошлый раз медики осматривали американского лидера в феврале этого года и признали его состояние хорошим.

Ранее Трамп заявил, что совершенно уверен в переизбрании на второй президентский срок.