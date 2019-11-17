Канье Уэст выступил с госпел-хором для заключённых в Техасе

Канье Уэст выступил для заключённых в тюрьмах Хьюстона, штат Техас. Там он провёл два концерта и пообщался с осуждёнными.

Ни для кого не секрет, что Канье Уэст много внимания уделяет христианской тематике в своих текстах. Он решил поучаствовать в проекте Sunday Service ("Воскресная служба"), в рамках которого выступает с госпел-хором в различных местах в США.

На видео Канье Уэст общается с заключёнными, жмёт им руки, обнимает их и поёт для них с хором — не на сцене, а в непосредственной близости от слушателей.

Say what you want about the man. But @kanyewest and his choir brought some light to people who needed it today at the Harris County Jail. pic.twitter.com/ornRlEldNP — Jason Spencer (@JSpencer_HCSO) November 15, 2019

Сам рэпер назвал это выступление не концертом, а службой. А для заключённых оно стало приятной отдушиной — они поднимали руки вверх, вставали на колени, а кто-то даже проронил слезу.

— Знаете, это было похоже на богослужение. Несколько моих коллег заплакали, увидев всё это, — цитирует одного из шерифов тюрьмы американское издание The Blaze.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году.