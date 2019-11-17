СМИ: Осуждённый в России за шпионаж норвежец Берг вернулся на родину

Осуждённый в России на 14 лет колонии за шпионаж норвежец Фруде Берг вернулся на родину 16 ноября после обмена, совершившегося на границе Литвы, сообщает Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на его адвоката Брюньюльфа Риснеса.

— Берга доставили на частном самолёте из Литвы, который приземлился в субботу вечером в аэропорту Гардермуэн, — сообщил правозащитник.

Напомним, обмен заключёнными, среди которых был Берг, состоялся 15 ноября между Россией и Литвой.

В апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил гражданина Норвегии к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России. Его задержали сотрудники ФСБ при получении документов с секретными данными, касающимися Военно-морского флота России.