Советник Зеленского заявил о завершении возвращения задержанных Россией кораблей

Украинские СМИ также отмечают, что суда Незалежной выдвинулись из порта Одессы на место передачи.

Советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс передачи задержанных Россией в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе, сообщает издание "Новое время".

— Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе, — отметил он.

Ранее одесское издание "Думская" сообщило о том, что три корабля выдвинулись из порта для встречи судов, которые будут переданы Украине в ночь на воскресенье. Однако в России эта информация не подтверждается.

Ранее Лайф сообщал, что Россия вернёт Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли до 9 декабря, когда в Париже должны собраться представители "нормандской четвёрки". В МИД РФ прокомментировали, что передача может состояться в любой момент.