При взрыве в общежитии в Киеве погибло два человека

В Киеве в общежитии произошёл взрыв, два человека погибли, сообщает отдел коммуникаций местной полиции.

— Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района Киева. По адресу немедленно прибыли руководство Главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы, — отмечается в сообщении.

Инцидент произошёл на Троещине. Как сообщает в "Инстаграме" "ДТП.Киев", в комнате взорвалась граната.

Обстоятельства происшествия выясняются, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.