В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии математика, отравившегося "Кротом"

Врачи института скорой помощи им. Склифосовского, куда доставили отравившегося средством для прочистки труб "Крот" математика Олега Ивашёва-Мусатова, рассказали о его состоянии, сообщает РБК.
Как отметили в справочной, состояние преподавателя МГУ оценивается как тяжёлое, он по-прежнему остаётся в реанимации.
Напомним, 15 ноября в Москве известный математик Олег Ивашёв-Мусатов отравился средством для прочистки труб "Крот", перепутав его с напитком.
В начале июня известный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. Семья продюсера решила подать иск к производителю жидкого средства.
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