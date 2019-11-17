В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии математика, отравившегося "Кротом"

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НИИ Склифосовского. Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Врачи института скорой помощи им. Склифосовского, куда доставили отравившегося средством для прочистки труб "Крот" математика Олега Ивашёва-Мусатова, рассказали о его состоянии, сообщает РБК.

Как отметили в справочной, состояние преподавателя МГУ оценивается как тяжёлое, он по-прежнему остаётся в реанимации.

Напомним, 15 ноября в Москве известный математик Олег Ивашёв-Мусатов отравился средством для прочистки труб "Крот", перепутав его с напитком.

В начале июня известный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. Семья продюсера решила подать иск к производителю жидкого средства.

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