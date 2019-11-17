В Краснодарском крае машина сбила женщину с дочкой на глазах у сына — видео

Девочка находится в больнице с переломом бедра, её мать в тяжёлом состоянии в реанимации.

В Краснодарском крае машина сбила женщину с дочкой на глазах у сына, сообщает на странице во "ВКонтакте" "ЧП Краснодар".

Инцидент произошёл в станице Каневская. Мать с двумя детьми перебегала дорогу перед приближающимся автомобилем, мальчик успел перейти на другую сторону, а она и дочь нет.

Ребёнок находится в состоянии шока, у его семилетней сестры сложный перелом бедра, девочка находится в больнице.

Их мама остаётся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сейчас врачи решают вопрос о её переводе в краевой центр на вертолёте санавиации.