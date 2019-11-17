В Сочи на обочине нашли жестоко избитую женщину

Местные жители вызвали ей скорую помощь, однако пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Утром 16 ноября в Хостинском районе Сочи на обочине дороги нашли женщину с множественными телесными повреждениями. Спасти её не удалось. По факту смерти пострадавшей возбуждено уголовное дело.

Как сообщает портал "ЧП Сочи", в ночь с 15 на 16 ноября местные жители слышали крики с улицы. Утром 31-летнюю женщину нашли у обочины в очень тяжёлом состоянии. Неравнодушные сочинцы вызвали карету скорой помощи, однако спасти пострадавшую не удалось — от полученных травм она скончалась по дороге в больницу.

На месте, где нашли женщину, работают сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, ведётся поиск подозреваемого.