Кардиолог рассказал, как предотвратить приступ, унёсший жизнь политика Исаева

Он подчеркнул, что при ощущении малейших симптомов нужно незамедлительно обратиться к докторам.

Врач-кардиолог Владимир Хорошев прокомментировал телеканалу "360" сердечный приступ, унёсший жизнь политика Никиты Исаева, и рассказал, как его предотвратить.

Он отметил, что необходимо замечать даже мелкие симптомы, которые могут свидетельствовать о заболеваниях сердца, и незамедлительно обращаться к врачу.

— Если человек ощутил такую проблему — почувствовал, что у него возникает нарушение ритма. Когда он просыпается иногда ночью от такого неблагополучия... Сразу же нужно ехать обращаться в ближайшие больницы, вплоть до фельдшерско-акушерского пункта, и настаивать на том, чтобы его направили на обследование, — подчеркнул врач.

Он также рассказал, что сердечный приступ в раннем возрасте могут спровоцировать курение, употребление алкоголя и наркотиков, и призвал отказаться от них.

Кардиолог объяснил, как вести себя с человеком, которому стало плохо. Он посоветовал расстегнуть одежду, чтобы не было препятствия дыханию, и напоить тёплым и сладким напитком до приезда скорой. Если же несчастье произошло в транспорте, отметил врач, есть смысл поискать медиков по вагонам и попросить помощи.

Доктора рассказали, что в случае остановки сердца у специалистов есть всего 10 минут для проведения реанимационных мероприятий, и призвали внимательно следить за своим здоровьем.

Напомним, политик Никита Исаев умер 16 ноября в возрасте 41 года из-за сердечно-сосудистой недостаточности. СКР расследует обстоятельства его смерти.