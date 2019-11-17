США включили в санкционный список главу МВД Кубы

США ввели санкции против министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарильи за нарушение прав человека в Венесуэле, сообщает Госдеп.

В этот список попали также его дети. Американские власти уверены, что МВД страны ответственно за задержание и лишение свободы тысяч кубинских граждан.

16 ноября США расширили санкции в отношении Кубы, под ограничение попало пять гостиниц, которые, по мнению американских властей, принадлежат кубинским вооружённым силам.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отказе от политики нормализации отношений с Кубой, начатой его предшественником Бараком Обамой, и отменил заключённую сделку, объявив о сохранении введённого в 1962 году эмбарго и дав понять, что жёсткий курс не изменится. Пакеты санкций были расширены в октябре этого года, кроме того, США приостановили рейсы в страну из-за финансирования "режима Мадуро".