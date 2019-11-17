Пресс-секретарь Трампа: Президент здоров, энергичен и жалоб не имеет

По итогам медицинского обследования президента США Дональда Трампа специалисты заключили, что тот здоров и никаких жалоб не имеет. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

— Президент по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб, что показали и его регулярные активные выступления на митингах перед тысячами американцев несколько раз в неделю, — заявила Гришэм.

Обследование он проходил в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. Как сообщает CNN, президент ненадолго задержался в госпитале, чтобы поблагодарить медперсонал за оказание помощи раненым бойцам США и пожелать им счастливого Дня благодарения.

Телеканал также отметил необычные обстоятельства поездки Трампа в медучреждение. Два его предыдущих обследования были официально анонсированы и внесены в рабочий график. На этот раз президент отправился в клинику, приказав особенно не распространяться о направлении его маршрута.

Кроме того, обычно Трамп летает на обследование на личном самолёте. На этот раз его доставили на автомобиле, и это несмотря на безоблачное небо надо Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что американский лидер решил пройти диспансеризацию в 2019 году, чтобы не оставлять её на "очень загруженный 2020-й".