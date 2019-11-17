Матвиенко обсудила ситуацию в Боливии с президентом Кубы и Раулем Кастро

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала журналистам о встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и первым секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро, на которой они обсудили в том числе вопросы мирного урегулирования в Боливии.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что в настоящий момент главное — не допустить хаоса, беззакония и внешнего вмешательства. Она отметила необходимость честных и прозрачных выборов, которые будут вызывать доверие у населения.

— Ещё очень важно не допустить никакого внешнего вмешательства во внутренние дела Боливии, никакого давления, чтобы народ Боливии самостоятельно решил свою судьбу, решил, кто будет президентом страны, и определил дальнейшую стратегию развития этой страны, — добавила Матвиенко.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. Временные полномочия взяла на себя второй вице-спикер палаты сенаторов парламента Жанин Аньес. Россия признала это решение.