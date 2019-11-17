Матвиенко заявила, что дата визита Путина на Кубу будет зависеть от его графика

Дата визита президента России Владимира Путина на Кубу будет зависеть от его графика. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится на Кубе с официальным визитом.

Она также подчеркнула, что соответствующее предложение уже поступило главе государства и он его принял.

— Что касается сроков — это будет зависеть от графика президента РФ и сроков согласования с кубинской стороной, — заявила Матвиенко.

Отметим, что кубинский лидер Мигель Диас-Канель в ходе переговоров в конце октября пригласил Путина посетить страну с визитом.