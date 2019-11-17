Матвиенко заявила, что дата визита Путина на Кубу будет зависеть от его графика

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Фото © Pixabay

Дата визита президента России Владимира Путина на Кубу будет зависеть от его графика. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится на Кубе с официальным визитом.

Она также подчеркнула, что соответствующее предложение уже поступило главе государства и он его принял.

Что касается сроков — это будет зависеть от графика президента РФ и сроков согласования с кубинской стороной, — заявила Матвиенко.

Отметим, что кубинский лидер Мигель Диас-Канель в ходе переговоров в конце октября пригласил Путина посетить страну с визитом.

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