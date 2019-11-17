Спецпосланник ООН объяснил главные причины смерти на российских дорогах

Он посоветовал внести изменения в законодательство и усилить образовательные меры.

Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказал РИА "Новости" о главных причинах смертности на дорогах в России. Он выделил езду в пьяном виде, разговоры по телефону за рулём и недостаточность правового преследования нарушителей.

— Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулём, — подчеркнул Тодт.

Он также отметил слабое освещение на российских шоссе за городом и недостаточность образования в сфере правил дорожного движения.

Спецпосланник предложил ряд мер для корректировки ситуации. В частности, борьбу с пьянством и доработку законодательства. Он призвал быть осторожными не только автомобилистов, но и велосипедистов и пешеходов.

Заявление было сделано в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП, который отмечается в воскресенье, 17 ноября. По информации ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнет 1,35 миллиона человек. По данным ГИБДД, только в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тысяч аварий. В них погибло более 18 тысяч человек, пострадало ещё почти 215 тысяч.