Учёные выяснили, что секс улучшает память

Правда, это касается только женщин: благодаря регулярному сексу у них вырабатывается больше нервных клеток, что способствует мнемоническим процессам.

Учёные из Канады установили связь между количеством половых актов и мнемоническими процессами у женщин. Выяснилось, что чем чаще женщина занимается сексом, тем лучше у неё память.

По данным портала Oane, учёные провели эксперимент над 78 гетеросексуальными женщинами в возрасте до 30 лет. Им было предложено пройти тесты на память, включающие в себя упражнения на запоминание абстрактных слов и лиц людей.

Выяснилось, что женщины, у которых в недавнем времени было много сексуальных контактов, лучше других запоминают абстрактные слова. Однако в отношении памяти на лица тесты практически не выявили разницы.

Таким образом, эксперты пришли к заключению, что частота занятий традиционным вагинальным сексом непосредственно влияет на память женщин. Дело в том, что регулярные половые акты способствуют продуцированию новых нервных клеток в гиппокампе. Эта область головного мозга отвечает за эмоции и память.