Климкин заявил о том, что Путин достиг успеха в Донбассе после разведения сил

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин достиг значительного успеха в Донбассе после разведения сил, об этом он рассказал в интервью украинскому 24-му каналу.

— К сожалению, у него много успехов. Этот успех нужно ещё реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение, — сказал бывший глава МИД.

Он добавил, что на планируемых переговорах "нормандского" саммита для Путина, возможно, будет актуальным вопрос смягчения санкций.

Ранее Климкин призвал сделать Украину великой державой назло всем, кто в это не верит.

Напомним, что 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой Вооружённые силы Украины обязались 7 октября вывести войска из районов Золотого и Петровского. 9 ноября началось разведение сил в Петровском.