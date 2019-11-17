Израильские лётчики отработали ведение боя с российскими С-400

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Истребитель F-35. Фото © Flickr/Forsvarsdepartementet

Израильские ВВС совместно с коллегами из США и стран Европы в ходе военных игр "Голубой флаг" отработали противостояние российским зенитным ракетным установкам С-400. Мероприятие проходило на аэродроме Увда в Израиле. Об этом сообщает Breaking Defense.

В учениях участвовали израильские бомбардировщики пятого поколения F-35I и F-16I, а также свыше тридцати самолётов других стран, управляемых пилотами из Германии, Италии, Греции и США. Среди истребителей были F-16, F-35 и "Еврофайтер" (Eurofighter Typhoon).

<p>ЗРС С-400. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/100958765@N04/44055549392/in/photolist-2a83cXN-2dU5Q38-JD2vcW-2bTY5cj-ABkQaE-2hvuQvG-2a38LXY-24yDmfA-aSocCv-2gj6yvW-BUqt7Q-EeUtMe-22KpJFu-L8cTnm-7N398T-29KdPJ2-2bttJqJ-25WKKSP-9umE25-ahQzEE-FGk4d1-bri8jf-HF2XjJ-GtPAv-oqamhN-6AUa8K-2hgpJ29-V5fvYp-24MZXMu-b8pMQM-2bGsKHY-9G22Mf-hdLYNs-25N1Ko2-2dBYGTM-27FtSdA-93UokL-qN6qzk-gxV2KV-7efWx1-26GNzeQ-81124g-X3Pp7X-2dU5Rp6-87xd4T-F772xY-8er2FJ-2fd7sGD-dLK9m5-dLK9k3" target="_blank">Ak Pk</a></p>

Бомбардировщики упражнялись в воздушном бое и нанесении авиаударов по российской системе ПВО. ЗРС С-400 на учениях имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot.

Отмечается также, что военные игры проводились недалеко от границ Израиля с сектором Газа, где ведутся военные действия.

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