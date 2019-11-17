Израильские лётчики отработали ведение боя с российскими С-400

Израильские ВВС совместно с коллегами из США и стран Европы в ходе военных игр "Голубой флаг" отработали противостояние российским зенитным ракетным установкам С-400. Мероприятие проходило на аэродроме Увда в Израиле. Об этом сообщает Breaking Defense.

В учениях участвовали израильские бомбардировщики пятого поколения F-35I и F-16I, а также свыше тридцати самолётов других стран, управляемых пилотами из Германии, Италии, Греции и США. Среди истребителей были F-16, F-35 и "Еврофайтер" (Eurofighter Typhoon).

Бомбардировщики упражнялись в воздушном бое и нанесении авиаударов по российской системе ПВО. ЗРС С-400 на учениях имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot.

Отмечается также, что военные игры проводились недалеко от границ Израиля с сектором Газа, где ведутся военные действия.