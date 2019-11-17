Илон Маск планирует создать чип, способный победить аутизм

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Фото © Flickr / Daniel Oberhaus

Он также надеется с помощью вживлённого в мозг устройства бороться с шизофренией и амнезией.

Глава компании Tesla Илон Маск планирует разработать специальные чипы, которые позволят бороться с аутизмом, об этом он рассказал в видеотрансляции, опубликованной на YouTube.

Исследователь надеется, что сможет победить такие заболевания мозга, как шизофрению и амнезию. Необходимая информация будет записана на чипе, который будет вживляться в мыслительный орган человека.

Маск подчеркнул: конечная цель его разработки заключается в том, чтобы проникнуть в мозг, а затем объединить существующую там информацию с искусственным интеллектом.

Воплотить задумку инженер планирует вместе с нейротехнологической компанией.

Ранее Илон Маск заявил о скором запуске спутникового интернета для всей планеты.

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