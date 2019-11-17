Украина решила отменить ограничения на рост тарифов на теплоснабжение

Украина решила отменить ограничения на увеличение тарифов на горячую воду и отопление. В правительстве считают, что такие рамки могут привести к излишним расходам средств из муниципальных бюджетов. С соответствующим заявлением выступила пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды Украины.

С просьбой отменить ограничение на рост тарифов обратилась к кабинету министров и Ассоциация городов Украины.

Сам по себе тариф был установлен при Владимире Гройсмане для того, чтобы местные власти тоже вкладывались в улучшение ЖКХ. Ограничения по тарифу на отопление составляли 1,4 тысячи гривен за одну гигакалорию (при наличии приборов учёта) и 35,21 гривны за один квадратный метр (без приборов учёта), а для водоснабжения — 83,66 гривны за кубометр (при подключении полотенцесушителей) и 75,74 гривны за кубометр (при отсутствии полотенцесушителей).

Власти страны уверены, что с отменой ограничений украинские города не будут отключены от теплоснабжения из-за неоправданных тарифных ставок. Ко всему прочему, размер тарифа не соответствует нормам МВФ.

Ранее сообщалось, что жители Киева вышли на "холодную" забастовку из-за того, что в их многоквартирном доме до сих пор нет отопления. Люди перекрыли проезжую часть одной из крупных дорог в столице.