Замминистра связи сравнил записи некоторых блогеров с надписями на заборах

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что некоторые современные блогеры подобны тем, кто раньше писал на заборах. Об этом он сообщил РИА "Новости" на Российско-китайском форуме новых медиа в Уси.

Он подчеркнул, что с течением времени успешные блогеры перерастут в СМИ или уйдут работать в журналистику, а те, кто не дотягивает до этого уровня, пишут в Интернете так же, как раньше писали на заборах.

Волин добавил, что для средств массовой информации важна репутация, они имеют наработанное годами труда имя, которое ко многому обязывает и является определённым "знаком качества", отличающим их от графоманов.

В сентябре в Госдуме поддержали инициативу приравнять блогеров к СМИ.