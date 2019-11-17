Татьяна Буланова призналась, что завела первые с момента развода отношения

Имя возлюбленного певица раскрывать отказалась, зато рассказала, что он покорил её искренностью и заботой.

В эфире федерального телевидения известная российская певица Татьяна Буланова рассказала, что в её жизни наступила светлая полоса. А причиной тому влюблённость.

— Я снова влюблена. Он прекрасный, удивительный человек, и я чувствую себя с ним удивительно комфортно и спокойно. Поэтому не спешу называть имя. Подождите, чуть попозже, — поделилась Буланова.

Однако выходить замуж она пока не собирается. По словам певицы, после двух разводов она стала побаиваться официальных браков.

— Но, с другой стороны, если всё будет прекрасно — почему бы и не пожениться? — сказала Буланова.

Татьяна развелась с футболистом Владиславом Радимовым в 2017 году. С тех пор это первые отношения певицы (по крайней мере, которые она афишировала). С новым возлюбленным она познакомилась благодаря общей подруге. Однако подробностей нового романа Буланова не раскрывает.

В интервью Пятому каналу певица призналась, чем её покорил новый возлюбленный. Как рассказала Татьяна Буланова, он дарил ей цветы, угощал кофе и выпечкой. А самое главное, что она оценила в мужчине, — это его искренность, особенно на фоне неверности второго мужа, который изменил певице с её подругой.

Кстати, после развода Буланова жила с Радимовым в одной квартире ещё два года. Ему попросту было некуда больше идти, а пятикомнатные апартаменты певицы пришлись как нельзя кстати.