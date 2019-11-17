Диетолог назвала самые вредные для организма сладости

Она рассказала об общей формуле: чем сложнее состав десерта, тем более он пагубен для здоровья.

Врач-диетолог Людмила Зотова рассказала в ответ на вопрос АиФ, какие сладости являются самыми вредными для здоровья.

Она сообщила об общей формуле: чем сложнее состав, тем вреднее. Самым пагубным для здоровья медик считает всё жаренное во фритюре: пончики, чак-чак, хворост. На втором месте дрожжевая выпечка, а за ней батончики и кремовые торты.

С точки зрения микробиологии, по мнению специалиста, являются опасными белковые десерты, они не пропекаются до конца.

Наиболее полезными Зотова назвала моносладости: пастилу, шоколад, мармелад и зефир на натуральном агар-агаре, а не на синтетических компонентах.

Ранее диетолог рассказала о "бомбе" для желудка среди сладостей.