Процесс дедолларизации способствует сплочению стран БРИКС против США и помогает РФ обойти санкции.

Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от американского доллара в экономике в пользу юаня и евро, сообщает журнал Les Echos.

Издание отмечает, что дедолларизация остаётся инструментом на службе дипломатии, способствующим сплочению стран БРИКС против Соединённых Штатов.

С 2014 года, после появления напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами, Россия начала процесс сокращения роли доллара в своей экономике и финансовой системе, чтобы обойти санкции. Стабилизируя свою валюту, РФ хочет увеличить долю экспорта в рублях.

Ранее американские СМИ отметили, что Россия уменьшает свою зависимость от доллара. В ответ на это премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что США сами подпитывают эту идею.