В жилом доме в Уссурийске обрушилась стена одной из квартир

Отмечается, что на момент аварии она была бесхозной, лишь иногда появлялись люди без определённого места жительства.

В Уссурийске в жилом доме обрушилась стена одной из квартир. Эвакуировали 13 жителей, в том числе двух детей. Об этом сообщает Администрация Уссурийска в "Инстаграме".

Вечером 16 ноября жители позвонили в экстренные службы с жалобами на шум из нежилой квартиры. На вызов приехали пожарные, полицейские и медики. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Прибывшие на место аварии губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж лично осмотрели разрушения и пообщались с жителями дома. Выяснилось, что, хотя в квартире никто и не жил, там периодически появлялись люди без определённого места жительства.

Олег Кожемяко велел провести экспертизу и выяснить, есть ли в здании угроза разрушения других конструкций. Комиссия также отметила, что рухнувшая стена несущей не была, а значит, повлечь за собой другие разрушения не может.

Дом был признан аварийным ещё в 2012 году. После инцидента всем жильцам будут предоставлены другие квартиры. А пока новое жильё строят, их переселили в квартиры из манёвренного фонда города.