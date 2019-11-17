В Австралии волонтёры спасают коал, оставшихся без дома из-за лесных пожаров

В Австралии волонтёры спасают пострадавших в лесных пожарах коал. Площадку для пожертвований на помощь животным организовал Port Macquarie Koala Hospital. Погорельцам уже перевели 730 тысяч долларов, когда изначальная цель составляла 25 тысяч долларов.

У многих коал были обнаружены ожоги. Их лечением сейчас занимаются ветеринары, а уходом за здоровыми зверями — волонтёры. На кадрах видно, как они поят животных водой.

Из-за пожаров сумчатые мишки лишились не только дома, но и источников воды. Для многих особей принесённая волонтёрами жидкость оказалась первой выпитой за длительное время.

На деньги, собранные с помощью пожертвований, в лесах будут установлены источники воды для зверей. А в самом госпитале, где сейчас находятся коалы, установили специальное стекло, сквозь которое можно понаблюдать за ходом восстановления пострадавших.