Эксперты рассказали о первых признаках рака лёгких

По словам врачей, как правило, на ранних стадиях эту болезнь выявить сложно, пациент узнаёт о ней, только когда она уже в значительной степени разрушила организм.

В большинстве случаев рак лёгких на ранних стадиях не приносит больному никакого дискомфорта, а новообразования обнаруживаются при обычных медосмотрах. Но всё же у этой болезни есть некоторые симптомы, по которым её можно выявить, пишет портал "Медикфорум".

Для этой болезни характерна низкая продолжительность жизни после постановки диагноза, а также низкие шансы на выздоровление. Но всё дело в том, что рак лёгких, как правило, распознаётся на поздних стадиях.

По словам медиков, первыми симптомами бронхиальной карциномы являются кашель и затруднённое дыхание, также характерные для обычной простуды. Если кашель становится хроническим, то при приступах возникают боли в груди. У некоторых заболевших появляется кровавая мокрота.

Если заболевание уже развилось, то у больных наблюдается повышенное потоотделение по ночам и потеря большой массы тела за короткий промежуток времени.

Помимо перечисленных симптомов сигналами развития рака лёгких являются инфекции нижних дыхательных путей, не проходящие даже после назначенного лечения, рецидивирующая пневмония, хрипота, боли в груди и лёгких при дыхании, одышка даже при маленькой физической нагрузке, отёки лица и шеи, общее длительное плохое самочувствие, утомляемость.

Иногда бронхиальный рак может вызвать нетипичные симптомы. Это связано с нарушением гормонального баланса в организме. К таким симптомам относятся боль в костях нижних конечностей, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтевой пластины, жировые отложения из-за избытка кортизола, тромбоз.

На поздних стадиях метастазы, распространившиеся в организме, вызывают головную боль, тошноту, нарушение зрения или равновесия и паралич.

Однако, если вы обнаружили у себя какие-либо из вышеперечисленных симптомов, не стоит заниматься самодиагностикой. Все эти симптомы могут быть обусловлены хроническим бронхитом, пневмонией, аллергией или аутоиммунными заболеваниями. Лучший способ узнать свой диагноз и начать верное лечение — это пройти медобследование у специалиста.