Американские эксперты представили сценарий "российского вторжения" в Прибалтику

В то же время западные аналитики отмечают, что у Москвы нет ни желания, ни планов воевать с Литвой.

Ахиллесовой пятой Европы на востоке является так называемый Сувалкский коридор — узкий участок на границе Польши и Литвы длиной около 100 километров. Именно ради обладания данной территорией Москва может начать наступление на Прибалтику, ведь в таком случае ей удастся связать Калининградскую область с остальной частью страны. Такую теорию высказали американские эксперты Центра анализа европейской политики (CEPA).

В материале аналитиков говорится, что в случае "российского вторжения" НАТО не сможет эффективно противостоять армии РФ, поскольку войска альянса находятся слишком далеко от вероятного театра военных действий. В то время как Россия якобы расположила свой контингент "всего в нескольких минутах езды по автотрассе и железной дороге до Сувалкского коридора", приводит РИА "Новости" слова американских аналитиков.

— Чтобы соединить Калининградский анклав с Белоруссией через "коридор СК", Москве потребуется мобилизовать 25 батальонов, то есть 10 тысяч солдат. НАТО достаточно развернуть 17 батальонов, или менее семи тысяч военных. Но численность войск не отражает реальное положение сторон, — говорится в докладе.

Однако аналитики CEPA подчёркивают: несмотря на то что они допускают подобный сценарий конфликта, в реальности у России нет планов и желания по его реализации. Российские эксперты со своей стороны назвали описанный американскими коллегами сценарий бредом.

— Захват Сувалкского коридора Россией — это выдумка Прибалтики, которая всеми силами пытается заставить НАТО в неё поверить. Надо быть психически нездоровым, чтобы представить, как российские танки идут по узким сувалкским дорогам и извилистым лесам, отрезая Польшу и Литву от Европы, — заявил председатель совета ПИР-центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.