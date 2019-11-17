В кадетском корпусе на Кубани вспыхнул пожар

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Из Минусинского кадетского корпуса из-за начавшегося пожара было эвакуировано 28 человек, в том числе 24 ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

Как уточнил представитель ведомства, возгорание в здании на улице Народной, 80 началось в музыкальном классе. К моменту приезда пожарных огонь распространился на площади 36 квадратных метров. Также в это время из учреждения самостоятельно эвакуировались 24 кадета и четыре сотрудника кадетского корпуса.

На данный момент пожар ликвидирован. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

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