В Перу нашли древние рисунки гигантских монстров

По данным учёных, геоглифы датируются периодом с 100-го года до нашей эры до 300-го года нашей эры.

Японские учёные из Университета Ямагата обнаружили 143 новых геоглифа на плато Наска в южном Перу. Среди них растения, животные и странные монстры с квадратными головами. Данные о находке, а также рисунки самих монстров исследователи опубликовали на сайте университета.

Все они были обнаружены в ходе полевых работ, а также с помощью анализа 3D-данных. Один из геоглифов был впервые распознан при помощи искусственного интеллекта.

При этом некоторые узоры вообще ни на что не похожи, некоторые похожи на зверей, рыб и растения, а некоторые — на человекоподобных монстров, но с квадратными головами.

Геоглифы — это начерченные на земле узоры, которые зачастую так велики, что их можно разглядеть только с высоты птичьего полёта. Рисунки на плато Наска представляют собой линии, геометрические фигуры и примитивные изображения животных и человека. Впервые их заметили в 1939 году, однако на самом деле их открыли испанские конкистадоры в XVI веке и сочли "путевыми знаками".