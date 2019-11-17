Эксперты назвали самые популярные в России премиум-автомобили

Специалисты отметили, что продажи новых премиальных автомобилей продолжают расти.

За прошедший год россияне чаще всего делали выбор в пользу Lexus RX, Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series среди автомобилей премиального класса. Об этом сообщили представители аналитического агентства "Автостат".

Комментируя первую тройку, они отметили, что за прошедшие девять месяцев россиянами было куплено 6437 экземпляров Lexus RX, 6002 модели Mercedes-Benz E-Class и 5204 автомобиля BMW 5-Series.

Первую пятёрку рейтинга замкнули BMW X3 (4373 шт.) и Lexus NX (4101 шт.).

В десятку также вошли BMW X5, Mercedes-Benz GLC, BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class и Lexus LX.

Ранее Лайф узнал, в каких регионах России чаще всего покупают новые авто.