В российских вузах может появиться спецкурс по обучению работе с ИИ

Дополнительный предмет научит студентов оказывать противодействие угрозам, которые таит в себе искусственный интеллект.

Специальный курс по работе с искусственным интеллектом может появиться в учебных программах отечественных вузов в рамках дисциплины по соблюдению прав человека. Программа нового предмета разрабатывается специальной группой по инициативе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, сообщает ТАСС.

— Планируется, что для студентов не только юридического, но и технического профиля в рамках дисциплины по соблюдению прав человека будет создан специальный курс, на котором будут обучать противодействию угрозам, которые таит в себе искусственный интеллект, — отметили в аппарате омбудсмена.

Собеседник агентства добавил, что новый предмет может появиться в самое ближайшее время.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что место России в мире во многом зависит от её успехов в области развития искусственного интеллекта. По его мнению, страна "может и должна" стать лидером в сфере ИИ.