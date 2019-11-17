В российских вузах может появиться спецкурс по обучению работе с ИИ

Специальный курс по работе с искусственным интеллектом может появиться в учебных программах отечественных вузов в рамках дисциплины по соблюдению прав человека. Программа нового предмета разрабатывается специальной группой по инициативе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, сообщает ТАСС.
— Планируется, что для студентов не только юридического, но и технического профиля в рамках дисциплины по соблюдению прав человека будет создан специальный курс, на котором будут обучать противодействию угрозам, которые таит в себе искусственный интеллект, — отметили в аппарате омбудсмена.
Собеседник агентства добавил, что новый предмет может появиться в самое ближайшее время.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что место России в мире во многом зависит от её успехов в области развития искусственного интеллекта. По его мнению, страна "может и должна" стать лидером в сфере ИИ.
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