США и Южная Корея решили отложить военные учения из-за КНДР

Изначально представители Пентагона сообщали, что манёвры состоятся, но в гораздо уменьшенном масштабе, чем планировалось.

Запланированные на конец ноября совместные военные учения США и Южной Кореи будут отложены. Такое заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер. Он уточнил, что цель переноса манёвров — урегулирование конфликтной ситуации на Корейском полуострове.

— Для меня это добросовестное стремление Соединённых Штатов и Республики Корея обеспечить мир..., содействовать достижению политического соглашения, так сказать, сделке, которая ведёт к денуклеаризации Корейского полуострова, — приводит слова Эспера Associated Press.

Как сообщал Лайф, с февраля 2019 года переговоры о ядерном вооружении на Корейском полуострове зашли в тупик. Позднее в МИД КНДР назвали запланированные на осень военные учения США и Южной Кореи одной из причин срыва переговоров между Кореями. Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Пханмунджоме и приняли решение о возобновлении диалога, однако ситуация до сих пор не разрешилась. Новая встреча глав двух стран может произойти в Пхеньяне.