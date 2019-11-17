В Саратовской области после хлопка газа обрушился жилой дом

Четыре человека пострадали в результате хлопка газа в здании ангарного типа в посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области.
Дом, который частично использовался как склад, обрушился.
В момент инцидента внутри находилась семейная пара, их взрослый сын и внук. Всех четверых доставили в больницу.
Лайф публикует имена пострадавших:
Мовсисян М.Г., 1989 г.р. — ожог 2–3 степени 30% поверхности тела.
Мовсисян Г.В., 1968 г.р. — ожог 2–3 степени, 15% поверхности тела.
Мовсисян Д.К., 1966 г.р. — сочетанная травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.
Мовсисян А., 2018 г.р. — ожог лица 1–2 степени, ожог кистей.
Ранее Лайф сообщал, что в Норильске обрушился аварийный девятиэтажный дом.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram