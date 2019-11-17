В Саратовской области после хлопка газа обрушился жилой дом

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Фото © LIFE

В момент инцидента внутри находилась семейная пара, их взрослый сын и внук. Всех четверых доставили в больницу.

Четыре человека пострадали в результате хлопка газа в здании ангарного типа в посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области.

<p>Фото © LIFE</p>

Дом, который частично использовался как склад, обрушился.

<p>Фото © LIFE</p>

В момент инцидента внутри находилась семейная пара, их взрослый сын и внук. Всех четверых доставили в больницу.

<p>Фото © LIFE</p>

Лайф публикует имена пострадавших:

Мовсисян М.Г., 1989 г.р. — ожог 2–3 степени 30% поверхности тела.

Мовсисян Г.В., 1968 г.р. — ожог 2–3 степени, 15% поверхности тела.

Мовсисян Д.К., 1966 г.р. — сочетанная травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.

Мовсисян А., 2018 г.р. — ожог лица 1–2 степени, ожог кистей.

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее Лайф сообщал, что в Норильске обрушился аварийный девятиэтажный дом.

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