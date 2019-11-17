Жителей Москвы предупредили о туманах

В это воскресенье в Москве ожидается облачная погода с туманом и моросью. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец изданию РИА "Новости".
По словам синоптика, воздух прогреется до семи градусов тепла. Такой температурный фон на пять градусов выше ноябрьской нормы.
— Будет преобладать облачная погода, местами моросящие осадки, дымка, очаговый туман с ухудшением видимости менее одного километра, — рассказал Тишковец.
Ранее синоптики рассказали, что это будут последние тёплые выходные в столице.
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