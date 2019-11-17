Жителей Москвы предупредили о туманах

Температура будет выше климатической нормы, однако солнца москвичам ждать не стоит.

В это воскресенье в Москве ожидается облачная погода с туманом и моросью. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец изданию РИА "Новости".

По словам синоптика, воздух прогреется до семи градусов тепла. Такой температурный фон на пять градусов выше ноябрьской нормы.

— Будет преобладать облачная погода, местами моросящие осадки, дымка, очаговый туман с ухудшением видимости менее одного километра, — рассказал Тишковец.

Ранее синоптики рассказали, что это будут последние тёплые выходные в столице.