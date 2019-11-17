В Бангладеш при взрыве газопровода в жилом доме погибло семь человек

На месте трагедии работают спасатели. Пострадавших доставили в местную больницу.

По меньшей мере семь человек погибли и 15 получили ранения при взрыве газопровода в городе Читтагонг в Бангладеш, сообщает издание Daily Star.

Как отмечает полиция, взрыв произошёл на первом этаже пятиэтажного здания, в результате чего обрушились стены сооружения.

Спасателям удалось вытащить из-под обломков несколько живых. Их доставили в местную больницу. Причины взрыва пока не уточняются.

Ранее Лайф сообщал, что после хлопка газа жилой дом обрушился в Саратовской области, однако там обошлось без жертв.