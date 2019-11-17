В Москве собутыльники ограбили бизнесмена на сто тысяч долларов

Злоумышленники избили потерпевшего, связали ремнём и забрали у него деньги и телефон.

В Москве в ночь на 16 ноября ограбили предпринимателя, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по г. Москве. Грабителями оказались собутыльники потерпевшего. Бизнесмен рассказал полиции, что выпивал со знакомыми в гостиничном номере.

— После совместного распития спиртного злоумышленники нанесли ему побои и, связав ремнём, забрали, по словам заявителя, 100 тысяч долларов и телефон, — рассказали в пресс-службе.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

Ранее в столице водитель такси обокрал менеджера Mercedes-Benz из Германии. Мужчина вышел из машины, после чего таксист уехал с его вещами.