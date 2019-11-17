"Роскосмос" решил следить за состоянием ракет при помощи умного дома

Инновация позволяет развёртывать сеть сбора телеметрии в кратчайшие сроки и практически на любом транспортном средстве.

В "Роскосмосе" разработали новый способ сбора информации о состоянии ракетно-космической техники. Представители госкорпорации подали документы на получение патента на использование беспроводной сенсорной сети по протоколу ZigBee, который часто используется устройствами умного дома, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документам, в комплект перспективной беспроводной системы, предназначенной для сбора телеметрических данных о состоянии ракетной техники при её транспортировке, входят вычислительный навигационно-телекоммуникационный модуль, координирующий работу датчиков, а также сами датчики — термометры, барометры, акселерометры, ИК-датчики, ультразвуковые датчики, датчики горючих смесей и влажности.

В "Роскосмосе" назвали плюсы своей разработки. Систему можно использовать на любой космической технике и при перевозке любым транспортом. Также сократилось время развёртывания и запуска системы по сравнению с аналогами.

Как подчеркнули представители госкорпорации, ввиду сложности и ценности ракетно-космической техники её перевозка всегда осуществляется под контролем специалистов, следящих за вибрационными тепловыми нагрузками и даже влажностью. Кроме того, известны случаи, когда идущие на космодром Байконур железнодорожные составы с ракетами подвергались ударам. Ракеты тщательно осматривались, иногда повреждённые блоки отправлялись обратно на завод-изготовитель.

Отметим, ZigBee является международным стандартом, предназначенным для устройств, которым необходимы длительная работа от аккумулятора и безопасность передачи данных по беспроводной сети. Стандарт применяется в системах автоматизации жилья, таких как умный дом.

Как сообщал ранее Лайф, "Роскосмос" планирует запустить ракету-носитель тяжёлого класса "Ангара А5" в конце 2024 года с космодрома Восточный.