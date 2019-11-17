ГИБДД начала испытывать прибор, позволяющий по слюне выявлять наркоманов

Устройство поможет фиксировать и документировать результаты экспресс-анализа водителей.

Специалисты Госавтоинспекции испытывают прибор, способный выявить наркотические и психотропные вещества по слюне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

— Внедрение анализатора в практическую деятельность подразделений Госавтоинспекции планируется после получения положительных результатов испытаний, — отметили представители ведомства.

Как уточняется, переносной прибор способен фиксировать, интерпретировать и документировать результаты экспресс-анализа слюны.

Он также оснащён специальным принтером, который может распечатать протокол измерения. Результаты теста также можно передавать на компьютер.

Ранее Лайф уже сообщал, что инспекторов ГИБДД планируют "вооружить" прибором, который позволит определить, употреблял ли водитель наркотики.