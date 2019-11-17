Футболист случайно отправил девушку-фотографа в нокаут — видео

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Получив толчок от соперника, спортсмен в тяжёлой экипировке влетел в группу журналистов.

В США во время матча по американскому футболу между командами колледжей Джорджии и Оберна спортсмен случайно нокаутировал девушку-фотографа. Видео инцидента опубликовал журналист Тимоти Берк в "Твиттере".

Нападающий применил силовой приём к сопернику, отчего тот вылетел за пределы поля. Там молодой человек врезался в девушку, которая снимала футбольный матч.

От удара фотограф потеряла сознание. Её пришлось госпитализировать.

В начале года в Самоа регбист получил серьёзную травму головы и умер прямо во время матча.

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