Футболист случайно отправил девушку-фотографа в нокаут — видео

gary danielson has been trash for a very long time, and this incident really illustrates just how much trash he is. pic.twitter.com/oFU6nr8Rxk— Timothy Burke (@bubbaprog) 16 ноября 2019 г.
В США во время матча по американскому футболу между командами колледжей Джорджии и Оберна спортсмен случайно нокаутировал девушку-фотографа. Видео инцидента опубликовал журналист Тимоти Берк в "Твиттере".
Нападающий применил силовой приём к сопернику, отчего тот вылетел за пределы поля. Там молодой человек врезался в девушку, которая снимала футбольный матч.
От удара фотограф потеряла сознание. Её пришлось госпитализировать.
В начале года в Самоа регбист получил серьёзную травму головы и умер прямо во время матча.
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