СКР назвал причину взрыва, после которого рухнул дом под Саратовом

Пострадало трое взрослых и ребёнок полутора лет. Их доставили в местную больницу с ожогами различной степени тяжести.

По предварительной версии, взрыв бытового газа в жилом доме ангарного типа в посёлке Пробуждение Энгельсского района произошёл после включения света. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Семья 17 ноября 2019 года около 8:40 по местному времени вернулась домой из гостей. Дома в период их отсутствия никого не было. Открыв входную дверь и войдя в прихожую, они включили в коридоре свет. И в этот момент раздался хлопок и обрушились стены здания.

Напомним, в результате происшествия пострадало трое взрослых — 1993, 1989 и 1966 года рождения, а также полуторагодовалый ребёнок. Всех четверых доставили в больницу, у них травмы и ожоги различной степени тяжести.

Спасатели продолжают обследование рухнувшего дома. Больше под завалами никого не находили.