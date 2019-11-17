В Подмосковье три человека насмерть отравились неизвестной жидкостью

Один из мужчин нашёл на свалке бутылку и решил распить её содержимое со знакомыми.

В подмосковном Одинцове в результате отравления умерло три человека. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление СК РФ.

Там рассказали, что тела двух мужчин, 1964 и 1963 года рождения, были найдены сегодня в общежитии деревни Часцы Одинцовского городского округа. Ещё троих, 1960, 1983 и 1993 года рождения, госпитализировали. Один из них также скончался. Следователи начали проверку по этому факту.

По предварительным данным, выпили эти мужчины содержимое бутылки, которую один из них нашёл на свалке.

Ранее в НИИ Склифосовского рассказали о состоянии учёного-математика, который отравился "Кротом".