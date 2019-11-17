Синоптики рассказали, когда в Москву придёт зима

Как отметили метеорологи, зимняя погода настигнет столичный регион с 11-дневным опозданием.

Начало будущей недели в столичном регионе будет всё ещё аномально тёплым для ноября. Дневная температура воздуха в Москве и Подмосковье будет подниматься до 6–7 градусов тепла. А по ночам не будет даже опускаться до ноля градусов. Всё это будет сопровождаться локальной моросью, туманами и густыми дымками, сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

Однако уже со среды, 20 ноября, начнётся похолодание. Из глубины евразийского континента ветер принесёт более сухой и холодный воздух. Если ещё с утра будет до плюс трёх градусов, то к вечеру ударят лёгкие заморозки. На дорогах Москвы и Подмосковья местами образуется гололедица.

— В четверг, 21 ноября, в столице с опозданием на 11 суток наступит метеорологическая зима, температура вернётся в климатическое русло. Это скажется студёное дыхание арктического антициклона, благодаря которому до конца предстоящей недели ожидается малооблачная и очень сухая погода с переходом среднесуточной температуры через ноль в сторону устойчивых отрицательных значений — ночью –2…–7°, к выходным до –5…–10°, днем 0…–5°, что на 1–2 градуса ниже климатической нормы, — говорится в прогнозе специалистов.

А вот ждать снега пока не приходится, отмечают метеорологи. Практически до конца ноября не прогнозируются осадки, да и потом, с наступлением декабря, землю лишь немного припорошит снегом.

Ранее Лайф уже сообщал, что текущие выходные могут стать последними по-осеннему тёплыми в текущем году. Далее температура будет лишь понижаться.