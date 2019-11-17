На западе Москвы автобус переехал женщину на глазах у ребёнка — видео

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что водитель не поставил автобус на ручной тормоз.

В Москве на улице Крылатской автобус переехал женщину, которая вышла из него с ребёнком. Лайф публикует видео с места происшествия. Как уточнил источник Лайфа, инцидент произошёл 15 ноября. Женщина скончалась от полученных травм.

На этих кадрах видно, что она спокойно вышла на своей остановке вместе с другими пассажирами и обошла автобус спереди, пока тот стоит. Внезапно тяжёлая машина начала движение и переехала женщину. Ребёнок успел отскочить и чудом остался цел.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что водитель не поставил автобус на ручной тормоз и не выключил коробку передач. Сообщается, что его задержали на время следствия.

Произошедшее напоминает другой трагический инцидент, который случился в Москве в декабре прошлого года. Тогда автобус также неожиданно начал движение и въехал в подземный переход у метро "Славянский бульвар". Погибло четыре человека, более 10 получили травмы. Водитель получил четыре года колонии. Он рассказывал, что на стоянке не поставил автобус на ручник.