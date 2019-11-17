Россиянам посоветовали не ждать рейсов на курорты в Египет к Новому году

Российские эксперты авиационной безопасности посетили аэропорты этой страны и сделали печальные выводы.

Возобновления прямых рейсов на курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады до Нового года не будет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, Египет выборочно выполнил условия России по обеспечению антитеррористической безопасности, поэтому курортные аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам.

Он также добавил, что вопрос о возобновлении рейсов теперь будет решаться лишь в 2020 году.

Напомним, Россия прекратила воздушное сообщение с Египтом в 2015 году после авиакатастрофы A321 "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. В ФСБ назвали теракт причиной катастрофы.

Позже авиасообщение было возобновлено, но только между Москвой и Каиром в качестве регулярных рейсов.