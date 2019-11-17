В Канаде чёрную корову продали за рекордные $106 тысяч

За животное, которому даже не дали имя, боролись фермеры из Канады, Мексики и США.

Корову породы чёрный ангус продали на аукционе в городе Летбридж за 140 тысяч канадских долларов ($106 тысяч). Об этом сообщает телеканал CTV.

ICYMI: A cow with no name sells for $140,000 at Lethbridge auction https://t.co/P9gi8SCPv3 #yyc #yql — CTV Calgary (@CTVCalgary) November 16, 2019

Заплатить солидную сумму согласились представители канадской компании по разведению крупного рогатого скота U2 Ranch. Организаторы аукциона Perlich Brothers отметили, что эта покупка стала самой дорогой за всю 52-летнюю историю компании.

За животное, которому даже не дали имя, боролись фермеры из Канады, Мексики и США.

Счастливый покупатель Даррен Ангер предполагал, что уникальная корова не достанется ему легко, но не думал, что конкуренты будут настроены настолько серьёзно.

— Я, конечно, знал, что за неё участники будут активно торговаться, но не мог даже представить, что этот лот вызовет такой сильный интерес, — рассказал он.

Высокую цену животного объяснили хорошей генетикой. Новые владельцы собираются расширить своё стадо с помощью приобретённого животного.

А в России недавно полтора миллиона рублей отдали за водительское удостоверение Брежнева.