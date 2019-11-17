Врачи рассказали, как можно защитить себя от диабета

Страдающим этим недугом можно употреблять почти все те же продукты, что и здоровым людям. Вопрос лишь в размере порций.

Развитие диабета второго типа во многом зависит от качества питания и количества физических нагрузок. Мускулатура человека — один из главных потребителей глюкозы из крови. Поэтому чем меньше мышечная масса, тем выше уровень глюкозы в крови. Советы медиков, как не допустить развития диабета, приводит КП.

Чтобы защитить себя от диабета, также важно придерживаться правильного питания. Эксперты рекомендуют мысленно делить свою обычную тарелку сначала пополам и одну из половин — ещё на две.

Первую половину следует заполнять овощами, не содержащими крахмал, то есть исключать картофель, морковь и свёклу. В одном из двух секторов поменьше должны быть крупы или крахмалистые овощи, а в третьем секторе — мясо и рыбные блюда. На десерт можно съедать фрукт или кисломолочный продукт.

Такое питание поможет не только снижать вес, но и держать под контролем глюкозу в крови. Эксперты отмечают, что при диабете можно употреблять практически все продукты. Вопрос лишь в размере порций и частоте употребления лакомств. Однако обязательно нужно исключить сладкие напитки: газировки, подслащённые соки, энергетики и другие.

Ранее учёные подсчитали россиян, предрасположенных к диабету.