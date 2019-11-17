Тренера уволили после победы его команды со счётом 27:0

Президент победившей команды заявил, что тренер нарушил дух ценностей молодёжного футбола.

Invicta Sauro venció por 27-0 al Marina Calcio en un partido de divisiones juveniles de Italia 🇮🇹. Debido al abultado resultado, el presidente del equipo ganador, Paolo Brogelli, decidió echar al entrenador Massimiliano Riccini. pic.twitter.com/GLWhGhJBpP — doble amarilla (@okdobleamarilla) November 16, 2019

В Италии тренера молодёжной футбольной команды "Инквитасауро" уволили после того, как его подопечные победили "Марина Кальчо" со счётом 27:0. Такое решение объяснили неуважением к сопернику. Как уточняет Football Italia, решение об увольнении тренера Риччини озвучил президент "Инквитасауро" Паоло Брогелли.

— Мы были шокированы и сильно сожалеем, что наши юниоры обыграли соперников со счётом 27:0. Это нарушает дух ценностей молодёжного футбола — противников нужно уважать, а сегодня этого не произошло, — заявил он.

Извинившись, Паоло Брогелли добавил, что отстранение Риччини совет директоров поддержал единогласно.

Позже издание Grosseto sport опубликовало письмо самого тренера. Он заявил, что его команда не думала никого унижать. Риччини отметил, что несколько голов было забито сразу после начала матча и было "унизительно просить команду не играть оставшиеся 80 минут в дождливый и холодный день".

Мужчина добавил, что его подопечные соблюдали правила и их нельзя обвинить в неспортивном поведении. Спортсмен признался, что на месте команды соперника выбрал бы честный проигрыш, даже если он с большим разрывом.

— Спорт в соревнованиях — это противостояние. Лично я как противник скорее проиграл бы честно со счётом 27:0. Лучше так, чем знать, что я участвовал в фарсе, а не в футбольном матче, — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Англии футболист получил жёлтую карточку после того, как поцеловал соперника в ходе стычки.