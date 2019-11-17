В Индии заявили о "превосходстве" французских Rafale над Су-30МКИ

По данным журналистов, французские истребители якобы превосходят российские за счёт лучших систем обнаружения и вооружения.

В 2020 году в Индию должны прибыть 36 истребителей Rafale, купленных у Франции в 2016 году за 7,87 миллиарда евро. Это будут 28 одноместных машин и восемь двухместных самолётов для обучения новых пилотов. Индийский портал The Economic Times окрестил новые машины превосходящими по мощи российские истребители Су-30МКИ, которые уже находятся на вооружении ВВС Индии.

По данным журналистов, дальность полёта Rafale 780–1055 км. В то время как у Су-30МКИ — 400–550 км. Кроме того, французские машины якобы могут совершать до пяти боевых вылетов в сутки, а не три, как российские самолёты. Преимущество французского истребителя ещё и в том, сообщает портал, что у него более современные и мощные системы обнаружения и вооружения.

В качестве примера приводится случай перехвата американского F-16 Fighting Falcon ВВС Пакистана индийскими Су-30МКИ. Якобы для этого потребовалось два российских истребителя. В то время как для перехвата Rafale нужны два американских истребителя F-16.

Однако, как сообщал Лайф, в начале года власти Индии заявили о намерении приобрести не менее 18 истребителей Су-30МКИ на сумму более 800 миллионов долларов. Позднее российские истребители, уже имевшиеся на вооружении индийских ВВС, отлично себя зарекомендовали во время конфликта Пакистана и Индии. Сообщалось, что Су-30 легко ушли от ракетного удара американских F-16 над Кашмиром.

Отметим, что, согласно данным из открытых источников, на вооружении индийских военно-воздушных сил находится не менее 250 истребителей Су-30МКИ. После отгрузки партии из 18 истребителей Индия продолжит удерживать лидерство по количеству заказанных в России истребителей этого типа. Вторым крупнейшим зарубежным покупателем истребителей этого типа является Китай.