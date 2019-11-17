Лукашенко — об отказе Польши звать Путина на годовщину войны: Грубейшая ошибка

Лидер Белоруссии считает, что все республики бывшего СССР сыграли роль в освобождении этой европейской страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Польша поступила неправильно, не пригласив президента РФ Владимира Путина на мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны.

— Я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка. Грубейшая — не пригласить россиянина, президента России, а все республики (бывшего СССР. — Прим. ред.) сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма, и вдруг не пригласить. Вы поступили неправильно, — заявил Лукашенко.

По словам лидера Белоруссии, сам он не поехал в Варшаву, потому что недолюбливает такие мероприятия и считает неправильным набирать на них политические очки.

Ранее Александр Лукашенко назвал главные условия подписания дорожных карт по интеграции Белоруссии с Россией.